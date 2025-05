La esclerosis múltiple puede afectar de maneras muy diversas, lo que la hace difícil de identificar

Vivir con esclerosis múltiple desde los 19 años, la historia de Marga Prohens: "La palabra crónica es muy dura"

MadridCada 30 de mayo se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, una jornada en la que reivindicar más investigación para combatir esta enfermedad que puede actuar de tantas maneras. Los avances médicos, especialmente la última década, han mejorado notablemente la calidad de vida de los pacientes, aunque queda mucho por hacer. En España hay actualmente 55.000 personas diagnosticadas. Es el caso de Daniel, cuya historia nos cuenta Patricia Pereda en el vídeo.

Con un tratamiento de muy alta eficacia, Daniel puede trabajar y hacer deporte con normalidad 17 años después de que le diagnosticasen la enfermedad. Viendo su caminar, cuesta creer que tenga esclerosis múltiple al nivel más agresivo. Los síntomas, como es habitual, no apuntaban a ninguna dirección concreta. "No veía, luego veía doble. Los médicos no sabían qué era", relata. Y es que lo más importante en la esclerosis es dar con el diagnóstico cuanto antes.

A cada persona le afecta de una manera

Esta enfermedad puede afectar a muchas partes del cuerpo, por eso se suele confundir. "Era una constante incertidumbre sobre qué me pasaba", recuerda Daniel. Virginia Meca, neuróloga del Hospital Universitario La Princesa, reitera la volatilidad de la afección: "Puede haber afectación motora, visual, del equilibrio, cognitiva, aparición de fatiga, empeoramiento del ánimo, descontrol de los esfínteres".

Entre los síntomas de la que llaman la enfermedad de las mil caras también se encuentran la dificultad para hablar, con signos como susurros y titubeos involuntarios, el cansancio, la ceguera y el dolor muscular, así como problemas de concentración o pérdidas de memoria. Las maneras de manifestarse son muchas, por eso acudir a los médicos es lo más recomendable en cualquier caso.

Tratamientos para que la vida pueda seguir

Pero la investigación y los avances médicos han transformado la vida de pacientes como Daniel, quien asegura tener un "buen rendimiento en el trabajo". Su tratamiento funciona, explica Virginia: "Tiene una enfermedad muy agresiva y está con una tratamiento de los que llamamos de alta eficacia". De esta manera se encuentra estable y, además, estos tratamientos no solo controlan los brotes, sino que ralentizan el avance de la enfermedad.

Daniel acude al hospital una vez cada seis meses. Mientras tanto, puede trabajar e incluso hace deporte. "He corrido una carrera el sábado pasado", promete sonriente. Casos como este nos recuerdan que, ante un diagnóstico de esclerosis, cada vez hay más esperanza y la vida lucha por continuar.