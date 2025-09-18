Los agentes forestales tienen la obligación de investigar los incendios porque es un presunto delito

Así vivieron el fuego los vecinos de Tres Cantos: "Era impactante ver todo rojo, se me ponen los pelos de punta"

MadridCuatro víctimas mortales y más de 360.000 hectáreas calcinadas. Es el balance de la oleada de incendios de este verano, el 80% provocados, 16 días de infierno que pusieron en riesgo a decenas de personas y que destruyeron su entorno, según informa Raquel Duva. ¿Pero cómo se investigan estos delitos?

Un mes después del incendio, que arrasó 2.000 hectáreas de monte en Tres Cantos, el equipo de Noticias Cuatro regresa sobre el terreno para analizar las consecuencias e investigar las causas del fuego.

¿Cómo se encuentra el monte tras el incendio?

Ana Carracedo Andrés, técnico de Medio Ambiente, explica cómo se encuentra el paisaje tras el virulento incendio: “Estas son las zonas que tienen un grado de afección alto. Se ve como un erial que no hay absolutamente nada, suelo desnudo, quemado. Se puede ver esqueletos de lo que era el matorral, el sotobosque. También había herbáceas, encina principalmente, ahora mismo está calcinada lo que es la parte aérea. Lo que tiene la encina, que es una especie que aguanta muy bien los incendios, puede rebrotar”.

Carraceso señala una zona donde se ven a las hormigas que han sobrevivido al incendio: “Aquí se puede ver que estaban bajo el suelo, han sobrevivido y van haciendo hormiguero. Esta paja se echa como alimentación suplementaria para los ciervos, gamos y corzos que hay en el monte”.

Los agentes forestales, los responsables de investigar los incendios

Miguel Higueras, jefe del operativo, reconoce que el monte es “un tesoro de la naturaleza que no se sabe apreciar en España”. “Porque la encina sobre todo se da en la región mediterránea. Esto es lo que se llama una cepa, es una zona de especial protección por las aves. Una parte de la Red Natura 2.000 es una red de espacios a nivel europeo, buitre negro, águila imperial, buitre leonado, milano real, águila calzada, águila culebrera… Podría seguir así mucho rato”, enumera.

Para realizar la investigación de estos incendios, los agentes forestales “tienen la obligación de investigar los incendios porque es un presunto delito”. “Buscamos el punto de inicio, el medio de ignición, que es lo que ha tocado el incendio y vemos testificales. Viendo esto en su conjunto de un modo claro y notorio, el fuego ha venido de abajo y ha subido hacia arriba. La principal causa de incendios este año en Madrid ha sido negligencias en el uso de maquinaria”, resalta el jefe del operativo.

Para recuperar el entorno, primero evalúan los daños. “Lo que hacemos es evaluar los daños que cortaremos, los troncos, los árboles que se han calcinado y los utilizaremos como barreras naturales. Las hojas secas que se caen de la encina van a formar un manto sobre el suelo que lo van a proteger”, afirma la técnica de Ambiente. Lentamente, el entorno se irá levantando sobre sus cenizas y quizás pueda tener un aspecto parecido dentro de 15 años.