En las universidades de todo el país la irrupción de la inteligencia artificial ha obligado a hacer cambios. El uso de herramientas como Chat GPT es muy popular entre los estudiantes y el profesorado recurre cada vez más a exposiciones orales y a exámenes a la hora de calificar a sus alumnos, informan en el vídeo Ricard Martín y Marina Pérez.

El motivo es intentar evitar trabajos escritos que muchos alumnos acaban haciendo con IA. Los profesionales insisten que el uso de esta herramienta no es en sí malo, pero no puede sustituir nunca a la práctica de habilidades que deben ser aprendidas por los estudiantes. Reiteran, además, la necesidad de aprender a hacer un uso responsable, de conocer sus limitaciones y de saber evaluar sus resultados.

Respuestas concretas y detalladas frente a un simple resultado de Google

Julen y Xavi estudian Ingeniería de Telecomunicaciones en la universidad. Utilizan ChatGPT frecuentemente en su día a día. Entre las ventajas de ayudarse de la IA, "te da la información bastante directa y es bastante más específico que Google", afirma el primero.

Además de buscar información, la inteligencia artificial también les ayuda con sus temarios y ejercicios. "A Google no le puedes plantear un problema complejo, ChatGPT te ayuda, le subes la foto y te lo resuelve", explica Xavi. Y es que a softwares como este se le pueden explicar los problemas redactando largos textos y llegando a un gran nivel de concreción.

La máquina responderá de igual manera, muestra detalladamente la solución y ofrece la posibilidad de 'preguntar' dentro de la explicación. "En Google no puedo buscar este tipo de problemas que son complejos, a ChatGPT le envías la foto y a veces te puede guiar bastante bien e incluso hacértelo", sostiene Xavi.

Tres de cada cinco jóvenes descartan la búsqueda tradicional

Sus casos no son, para nada, extraños. Alrededor de cuatro de cada 10 jóvenes de la Generación Z utilizan la IA generativa para buscar respuestas. Tres de cada cinco directamente descartan las búsquedas tradicionales si no encuentran una solución rápida. “Con trabajos escritos en los que se necesita una divulgación, sí que es verdad que te lo facilita mucho", confirma Anna García, estudiante de Ingeniería de Datos .

El fenómeno empieza a cambiar la forma en la que las universidades imparten clase o encargan trabajos, ante el uso masivo de estas herramientas. La IA puede redactar ensayos enteros que, a pesar de sus carencias, son cada vez más realistas y completos.

Las universidades cambian los trabajos escritos por exámenes orales

Jordi Perales, profesor de Psicología en la Oberta de Catalunya, explica cómo ha modificado su evaluación: “Si al alumno le vamos pidiendo entregas parciales y defensas, quizás también presenciales, vamos a ver qué es lo que realmente ha hecho y qué uso ha podido hacer de la IA".

Los exámenes escritos también dejan paso a los orales, donde el alumno sólo cuenta con sus conocimientos. Pero Perales reitera: "No es malo utilizar la IA, pero con criterio". Universidades y empresas coinciden en que es una herramienta más, y que lo importante es saber utilizarla donde sí es práctico y aprender a valorar sus resultados detectando sus fallos. De ahí que ya existan hasta grados en Inteligencia Artificial.

Todo apunta a que ChatGPT ha llegado para quedarse como ya han hecho otras tecnologías. Menos de la mitad de los Gen Z utiliza los buscadores tradicionales para informarse. La mayoría lo hace en redes sociales como Tiktok, Instagram, Twitter (X) o Youtube, con contenido, para ellos, más visual y entretenido.