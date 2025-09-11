Cada vez más niños llegan al colegio con hambre de casa y la proporción ha aumentado un 50% en una década

De padres universitarios, hijos universitarios: la OCDE revela las desigualdades en el nivel formativo de los españoles

Compartir







Lo últimos resultados del informe de la OCDE arrojaron caídas en las puntuaciones promedio de los alumnos españoles y un peor nivel educativo especialmente en Primaria. Ahora, un estudio apunta a que el problema de la educación en nuestro país no está en las escuelas, o solo en ellas, sino en el entorno inmediato. Las desigualdades sociales se reflejan de forma palpable en las aulas, informa en el vídeo Nuria Fresneda.

El estudio dice que cada vez más niños llegan al colegio con hambre de casa. La proporción ha aumentado un 50% en 10 años. También influye en las notas que el 32% de los estudiantes no habla español de forma habitual en sus casas. Además, muchos hogares no tienen libros ni un espacio adecuado para estudiar.

PUEDE INTERESARTE Cómo usar la inteligencia artificial en las clases, el reto que llega con el arranque del curso escolar

Todo esto provoca que el 30% de estos niños en situación precaria repita curso o termine abandonando los estudios. Subsanarlo le cuesta al Estado 7.000 millones de euros cada seis años, que es lo que dura el ciclo entero de Primaria.

La pobreza de las familias repercute en los suspensos de sus hijos

"Las neuronas no funcionan igual", apunta una profesora. Se refiere al hecho de que muchos niños llegan sin desayunar a la escuela. Desde la comunidad educativa se han percatado de que los menores tienen cada vez menos libros infantiles en sus casas, "porque los padres no tienen recursos". Algunos ni siquiera cuentan con una mesa adecuada donde estudiar.

PUEDE INTERESARTE Los colegios dan marcha atrás con las pantallas: Cataluña prohíbe móviles en horario lectivo y el uso del ordenador será limitado

Son factores socioeconómicos que influyen directamente en la caída de los resultados en Matemáticas y Ciencias en Primaria, alejados de la media de los países de la OCDE. Es un hecho: "La infancia está en una situación de empeoramiento de condiciones de vida", asegura Lucas Gortazar, director de Educación en Esade.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

"Se ha disparado un 50% la proporción de alumnado de 10 años que afirma llegar a la escuela con hambre", añade. Las preguntas de los menores relativas a cómo pueden trabajar y estudiar en casa confirman que tienen menos disponibilidad de espacio adecuado de la que deberían.

El aumento de la inmigración, sumado a los pocos recursos, todo un reto

Condiciona también en los malos resultados académicos que uno de cada tres estudiantes de entre nueve y 10 años no hable nunca en casa o solo a veces la lengua con la que le enseñan en la escuela, ya sea inglés, castellano o una lengua cooficial. "El tema del gallego, a veces le mandaban deberes y yo no era que no quería ayudarla, era que no sabía", afirma una madre latinoamericana a Noticias Cuatro.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Gortazar destaca: "Si la lengua del hogar coincide con la de enseñanza, especialmente en Primaria, normalmente hay una relación positiva con el aprendizaje". Una realidad que no siempre se cumple por el incremento de los alumnos migrantes en las aulas, que generalmente suelen ser de familias más pobres. "Imagino que el cole tendrá que bajar un pelín el nivel", apunta una madre

El nivel cae en Primaria pero mejora en la ESO

Todo esto condiciona que los resultados académicos en general estén bajando. "En España estamos recibiendo mayoritariamente migración de baja cualificación y eso hace todo más difícil. La tarea es educar", asevera Gortazar. El informe atribuye a este empeoramiento el nivel de los docentes en Primaria, que en ocasiones no es suficiente, pero sobre todo que el clima dentro del aula ahora no sea tan bueno. Pero el profesorado tampoco tiene la culpa: "Igual también están más quemados", sostiene una madre.

Los resultados académicos sí suben en Secundaria y el informe lo atribuye a una mejor preparación de los profesores en este nivel y al incremento de las horas lectivas en la ESO.