El 32% de los adultos españoles tiene problemas para comprender lo que lee y solo entiende textos cortos con lenguaje sencillo

Los colegios dan marcha atrás con las pantallas: Cataluña prohíbe móviles en horario lectivo y el uso del ordenador será limitado

Uno de cada tres adultos en España tiene problemas para comprender lo que lee. Lo dice el último informe de la OCDE que ha analizado multitud de aspectos sobre la educación en España y Europa, especialmente desde el punto de vista socioeconómico. El país tiene un problema muy grave de comprensión lectora, pues el 32% de los adultos españoles solo entiende textos cortos y además que sean de lenguaje muy sencillo.

Pero hay otros titulares, como que volvemos a ponernos a la cabeza en el número de ninis. Aquellos que ni estudian ni trabajan suman el 17% de los jóvenes, muy lejos del 12,9% de la Unión Europea. También se repite demasiado y no hay término medio en el nivel de estudios: nuestros jóvenes están muy formados o apenas han terminado la ESO. Además, cada vez son más los que optan por la Formación Profesional.

De padres universitarios, hijos universitarios

El informe arroja un mal funcionamiento del ascensor social: Los hijos de universitarios van más a la universidad que los hijos de padres que solo tienen estudios obligatorios: Tres de cada cuatro hijos de padres con estudios superiores, ya sean FP de grado superior o universidad, alcanzan ese mismo nivel de formación. "Como mis padres han ido a la universidad, para ellos es lo normal que su hijo vaya", apunta un joven de la Complutense.

Pero entre aquellos cuyos padres no terminaron la ESO, el porcentaje de universitarios se reduce al 30%. Y eso que muchos instan a sus hijos a intentarlo: "Son los primeros que me animan a hacerlo porque ellos no han podido hacerlo en su momento", asegura una joven a Noticias Cuatro. Otra añade: "Mi madre estudió un grado superior y mi padre también, pero me dijeron que si quería ir a la universidad se podía tranquilamente".

A mayor nivel de estudios, más salud y satisfacción

El alcanzar o no un determinado nivel de estudios es fundamental para la vida laboral. Las personas con estudios superiores suelen acabar teniendo mejores puestos y más salario. "Una FP tiene más garantía de encontrar un trabajo, pero a lo mejor el trabajo que tiene está menos remunerado o tiene menos oportunidad de ascender después", opina un joven universitario. Los que tienen estudios superiores ganan un 49% más que aquellos que solo tienen estudios medios y un 76% más que los que solo tienen como mucho la ESO.

Pero también acaba proporcionando mejor salud y más grado de satisfacción, señala el informe. El 51% de las personas con estudios superiores dice tener buena salud frente al 40% que solo tiene estudios medios y el 29% que solo tiene estudios bajos. "No sólo por tener un título", afirma una universitaria, "sino por la cultura y la educación que te ofrece".

Jóvenes polarizados: o están muy formados o no superaron la ESO

Cada vez hay más gente adulta con más estudios, pero demasiados jóvenes aún cuentan solo con estudios de la ESO: uno de cada cuatro. En cuanto a los adultos, casi el 35% tiene como mucho estudios de la ESO, hace 14 años era el 47,1%. Pero estamos todavía lejos de Europa, porque en la UE solo el 15,5% se quedó en la secundaria.

El nivel máximo de formación en España está polarizado, siendo que hay mucha población super formada y también mucha muy poco formada, pero apenas hay gente en la media. Son datos llamativos frente a un conjunto de Europa donde suele ser al revés. El 24% en España tiene como mucho la ESO, frente al 11,4% de la media europea. El 53% tiene estudios superiores, frente al 45,4% en la UE. Y solo el 22,8% alcanza los estudios medios sin subir a los superiores, frente a 43,3% de la UE.

Otro dato es que se repite demasiado en la ESO. La tasa de repetición en España en la ESO es del 7%, frente al 2,3 de la UE, tres veces más. Además, el país registra demasiados ninis con respecto a la UE. El porcentaje de jóvenes españoles que ni estudia ni trabaja alcanza el 17,6%, muy lejos del 12,9% de la Unión.