Cada vez son más los docentes que abandonan una profesión mayoritariamente vocacional porque no pueden más por el síndrome del profesor quemado . Ellos hablan de frustración ante una generación de alumnos conflictiva y con dificultades en el aprendizaje. “Yo veo gente que era muy vocacional de la enseñanza, que hace muchas cosas y que se curraba las clases. Pero llega un momento en el que dicen que no pueden más”, confiesa Charo Vázquez, profesora del Instituto Eusebio da Guarda.

“Es una profesión no bien valorada en la medida que no ofrece unas condiciones de trabajo, de desarrollo profesional y de crecimiento que sean retroactivas para los jóvenes”, apunta el director de Educación EsadeEcPol, Lucas Gortázar. Las condiciones laborales de los profesores, sin ser malas, han empeorado: caen sus salarios , el calendario escolar se comprime por la gran cantidad de materias y el clima de las aulas empeora, sobre todo en Primaria.

“Había un niño que me disparó la flecha de una ballesta y me dio en la cara. Al ver que no me mataba, fue a por mí con un puñal”, recuerda. Fue el caso más grave de agresión de un alumno a un profesor que se ha dado en España. “Me asomé a una clase pidiendo auxilio, el profesor lo vio y el chaval se acercó a él y le clavó el puñal. Acabó muerto”, añade.