SevillaEl parkour es un deporte no tan conocido para la mayoría de la población. Se practica en espacios abiertos de zonas urbanas y consiste en desplazarse mediante saltos a diferentes niveles, evitando obstáculos y haciendo acrobacias. Todo ello acompañado de las fundamentales técnicas de caída para aterrizar desde gran altura sin lesionarse.

Es una actividad inofensiva de por sí, pero en Sevilla varios vecinos han mostrado su malestar por un grupo de jóvenes que ha subido un vídeo saltando entre azoteas privadas, cruzando incluso de lado a otro de la calle. Grabado este mes de agosto, a 45ºC, el vídeo ha generado preocupación por su salud y los riesgos que estaban corriendo.

Los vecinos, molestos por los saltos en sus azoteas

A los vecinos les molesta, además, la invasión de terrazas. A ellos se suman muchos usuarios de redes que han dejado algunas críticas en el Tiktok. Les acusan incluso de allanamiento de morada porque no tenían permiso de los propietarios, pero los propios parkouristas en el vídeo aseguran que no pretendían causar molestia.

En la grabación se puede ver y oír a una vecina que les recrimina su presencia en la azotea de su bloque: "Iros, por favor, los vídeos los haces en tu casa". Una expulsión que los traceurs aceptan sin generar discusión. Insisten en que en ningún momento su intención fue causar malestar.

Un deporte arriesgado que merece tomar precauciones

Noticias Cuatro ha preguntado al vecindario. "Saltar 10 metros por ahí, peligroso, sí que es", comenta una sevillana. Otra se le suma al momento: "Es peligroso, bastante peligroso. Primero por la seguridad de ellos y después porque están en propiedad privada".

El parkour es una disciplina urbana que consiste en desplazarse superando obstáculos mediante saltos y piruetas. Los más expertos pueden llegar a cruzar la vía publica de tejado en tejado. Está reconocida como actividad deportiva pero, sin las debidas medidas de seguridad, puede entrañar muchos riesgos.