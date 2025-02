Los secretos del pickleball: el deporte de moda

Los responsables del club de pickleball Growth nos explican por qué es tan adictivo. “Se trata de un deporte sencillo pero que tiene su aquel”, dice Carlos Pérez, su vicepresidente. Se trata de una mezcla entre el tenis, el pádel, el bádminton y el tenis de mesa. Una de sus normas principales es que justo delante de la red hay una zona de no volea, en la que no puedes pisar y volear.

Los torneos para personas con discapacidad se han disparado. Este deporte es considerado el más inclusivo del mundo, para José que sufrió un ictus hace 3 años se ha convertido en su vida. “Me quedé totalmente ciego durante quince días y perdí totalmente el equilibrio del cuerpo”, cuenta, “actualmente tengo visión túnel, doble, y a los lados, arriba y abajo no veo nada” pero “para el equilibrio, no caerme, me viene muy bien”.