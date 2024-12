El cardiólogo Valentín Fuster publica sus memorias: 'Siempre adelante'

El doctoro Valentín Fuster es conocido por ser uno de los mejores cardiólogos del mundo, pero tiene otras facetas más que sorprendentes. Es un apasionado del ciclismo y ha subido cinco veces el Tourmalet , por eso insiste en la importancia de mantener una vida activa , pero “cuando yo hablo de deporte no hablo de una persona loca como yo, todo el mundo tendría que ser capaz de hacer algo de deporte, esto es la puerta de entrada para una buena salud”.

El deporte le ha acompañado toda su vida y nos revela que de joven quería ser tenista, pero “no creo que tuviera el talento para llegar a ser un buen tenista”. Entonces en su camino se cruzó alguien que supo ver su talento. “Un doctor muy conocido en España y en el extranjero”, cuenta, “el doctor Farreras Valentí me dijo tu serás un gran médico, claro si el me dice esto, pues lo seguí. Es fundamental que sigamos a gente que nos quiere ayudar”.

Fuster es jefe de Cardiología del Hospital Mount Sinaí de Nueva York y director del CNIC aquí en España, por lo que lleva 15 años volando a Madrid cada semana, “la motivación es lo que a mí me hace tomar un avión el jueves, llegar el viernes y luego volver a Nueva York, si no ha motivación no hay motor”.