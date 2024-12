El consumo de cantidades ingentes de comida y alcohol se ha normalizado en estas fechas, pero es extremadamente importante que no se nos vaya de las manos y no cometer grandes excesos, “nos pasamos y luego vienen los remordimientos ”.

Los expertos recomiendan seguir una serie de pautas para contrarrestar las consecuencias del consumo excesivo de alimentos no tan saludables, porque “¿quién no se come un mantecado?” Lo ideal para prevenir subidas de peso es evitar excederse con el alcohol y los dulces, ya que contienen numerosas kilocalorías: “Lo ideal sería no consumirlo, pero al final es muy complicado, entonces reducirlo también puede ser una opción”, comenta la nutricionista Eloísa Alférez.