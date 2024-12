Decenas de bares como el de Chema Soto se ven obligados a mantener la persiana bajada en Navidad: “Llevo tres meses haciendo la obra del local para poderlo inaugurar el 13 de diciembre, pero por la falta de personal me vi obligado a parar ”.

Los establecimientos ya no buscan gente con experiencia, sino con ganas de trabajar y actitud, pero sigue siguiendo prácticamente imposible: “Está siendo super complicado. Va pasando gente que te dice que sí sabe cocinar o que tiene idea y no tiene ni idea, pero es que lo peor, no tiene ni ganas”, explica Nazaret Silva, gerente del restaurante Lola y Lía.