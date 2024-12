En España no hay futuro para quienes optan por dedicar su vida profesional a la investigación y no parece que eso vaya a cambiar. Las mentes más brillantes, que en otros países sí son muy valoradas, aquí viven de forma precaria y sin presupuesto suficiente , ni siquiera para dietas, cuando tienen que viajar a convenciones, según informa Cecilia Encinas.

Su contrato es temporal y no encuentra vivienda , ni siquiera para compartir. A sus 29 años, ha trabajado como investigador en varios países y, en estos momentos, no ve forma alguna de estabilizarse.

La ciencia en nuestro país no da para vivir dignamente y tampoco para pagar dietas con el objetivo de acudir a los congresos. Y es que no se han actualizado desde hace dos décadas. "En Barcelona o Granada no he encontrado hoteles que estén por debajo del dinero máximo que me dejan gastarme por noche", apunta Jose.