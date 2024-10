Curso de camarero intensivo en A Coruña: la iniciativa de los hosteleros ante la falta de mano de obra

La mayoría del curso son prácticas y se basa en aprender lo básico del oficio. Se ha observado una creciente demanda de la formación por parte de extranjeros , como nos explica Pablo Fernández , profesor de la Escuela de Hostelería: "La mayoría de los alumnos no son de aquí, no conocen nuestra gastronomía". Por este motivo, una parte fundamental del curso trata en la elaboración de platos típicos españoles. Alumnas como Sunilda Perea nos comentan con entusiasmo su experiencia: "He aprendido a pochar, todo lo que se trata de comida de aquí gallega".

La desesperación por contratar mano de obra ha producido, según Pablo Fernández, que los requisitos cambien en el sector: "El empresario siempre requería a personal formado. Ahora no, es decir, ahora ya no se pide que se conozcan técnicas, ni métodos, ni se sea profesional. Simplemente alguien que sea voluntarioso, sea cumplidor, sea puntual". Más de 130 personas se han apuntado al curso con expectativas de trabajo, como es el caso de Hortensia González: "Hay siempre la expectativa de tener un empleo porque el hecho de que uno tenga edad, no quiere decir que no quiera seguir trabajando"