La recuperación de Towana Looney mantiene en vilo al mundo de la medicina. Se trata de una mujer de Alabama, Estados Unidos, que recibió hace dos meses un riñón de un cerdo modificado genéticamente y ya ha conseguido evitar la diálisis, según informa Alejandro Oviedo en el vídeo. Los xenotrasplantes , o trasplantes entre especies diferentes , siguen siendo un campo muy experimental de la medicina, pero dan esperanza a miles de pacientes que, actualmente, no tienen cura.

Cuando su madre necesitó un trasplante de riñón, Towana no dudó en donarle el suyo. Años después, fue ella quién necesita un riñón urgentemente tras sufrir un fallo renal por complicaciones del embarazo .

Al ser un procedimiento experimental son pocas los personas que cumplen el requisito: no tener cura. La autoridad competente de Estados Unidos solo lo autoriza como uso compasivo. Aún así, son varios los casos en los que se ha realizado con éxito este tipo de trasplantes, de riñón y de corazón.

Desafortunadamente la supervivencia tras la operación suele ser baja, pero esto no hizo que Towana se planteara no hacerlo "porque si no lo intentas, ¿cómo vas a saberlo?, ¿cómo aprenderemos, cómo mejoraremos, cómo lo haremos mejor?". Con cada intervención se está un paso más cerca de conseguir que pacientes como Towana tengan una nueva vida.