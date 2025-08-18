La radiación solar está en máximos: así son las estaciones en las que se mide

Las estaciones de radiación, repartidas por toda la geografía, tienen sensores para la luz ultravioleta, visible e infrarroja

La importancia de protegerse del sol y los rayos ultravioletas: "Con un nivel tres ya hay que tener cuidado"

GironaEs época de calor pero, a parte, el sol parece quemar más de lo habitual estos días. Ocurre porque la radiación solar está especialmente alta y, a parte, el nivel medio no ha dejado de aumentar en los últimos años. Sus peligros para la salud son conocidos por todos, desde las quemaduras hasta la aparición de melanomas, informan en el vídeo Carlota Lacambra y Camilo Pablaza.

La fuerza que el sol inflige en nuestras pieles se mide en las distintas estaciones de radiación, que son estaciones meteorológicas que incluyen elementos de medición como piranómetros o pirheliómetros, además de sensores de viento, temperatura, humedad y presión atmosférica.

La atmósfera cambia y el sol aprieta más que antes

"No es porque el sol esté brillando más ahora que hace 30 años, sino es porque la atmósfera varía su transparencia", aclara Josep Calbó, profesor de física de la universidad de Girona. En las calles, muchos han notado que deben protegerse del sol con mucha más frecuencia. "Está un poco duro últimamente", apunta una mujer a Noticias Cuatro. "Después de un baño en el mar o la piscina hay que volverse a poner crema porque se siente que el sol pega mucho más fuerte".

Esto es debido al aumento general de la radiación solar y, con él, de los valores más altos que suele alcanzar, explica Calbó. Los principales factores son la variación en la nubosidad y la carga de aerosoles en la atmósfera. Diversas estaciones repartidas por toda la geografía española miden esta radiación.

¿Como se mide la radiación?

El piranómetro es uno de los instrumentos básicos de una estación de vigilancia de la radiación solar. Se utiliza para medir la radiación total, es decir, la suma de la radiación directa del sol y la que está dispersada en cielo, que se refleja. Suele contener una termopila sensible a la luz solar o un sensor fotoeléctrico y, de esta forma, es capaz de convertir la energía solar recibida en una señal eléctrica medible.

Otro elemento habitual en estas estaciones es el pirheliómetro, utilizado para medir la radiación directa del sol, la parte de la luz que llega directamente a la Tierra. Estos aparatos desempeñan un papel clave en la evaluación del valor potencial de las instalaciones para aprovechar la energía solar en cierta zona, es decir, saber si merece la pena instalar placas fotovoltaicas.

"Lo singular de esta estación", dice Calbó mientras muestra a Noticias Cuatro donde trabaja, "es que mide los diferentes componentes de la radiación: la radiación solar, ultravioleta e infrarroja". Unos componentes que comportan riesgos para la salud más allá del riesgo de quemaduras en la piel y la posible aparición de melanomas en el medio plazo.

La radiación solar tiene efectos en la salud, desde melanomas a insolaciones

Los expertos coinciden en que nos hacen más pesado el día a día. "El calor te chafa más, sobre todo si tienes que trabajar", asegura a Noticias Cuatro una joven. Las altas temperaturas potenciadas por el sol abrasador provocan mal humor e irritabilidad, lo que se conoce como estrés térmico, a parte de mayor cansancio realizando cualquier tipo de tarea.

Más precaución aún hay que tener si somos personas con patologías previas o pertenecemos a los colectivos conocidos como vulnerables, ya sea gente mayor o con problemas cardiovasculares. Podríamos experimentar afecciones más serias: "El otro día se me bajó la presión y a las cuatro de la tarde me tuve que ir de la playa porque no se podía ni estar", relata otra mujer. Todo por ese sol que cuando brilla incita a disfrutar, pero que obliga a tener cierto cuidado.