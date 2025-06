En verano es fundamental chequear cuál es el nivel de radiación antes de salir de casa y protegerse acorde a ello

Faltan refugios climáticos en las ciudades: la importancia de tener árboles para afrontar las olas de calor

GranadaBuena parte de España está inmersa en una ola de calor de gran intensidad. El sol brilla en el cielo e invita a refrescarse en playas y piscinas pero, como cada año, los médicos recuerdan la importancia de protegerse de la radiación ultravioleta, informa Marta Álvarez en el vídeo.

Las quemaduras son muy peligrosas en comparación con las pocas precauciones que tomamos y, a la larga, ponen en riesgo la salud de nuestra piel. Los dermatólogos insisten en que una enorme parte de los melanomas podrían evitarse con un poco de crema.

Radiación ultravioleta, peligrosa y olvidada

En días de verano, es habitual detenernos a mirar la temperatura prevista antes de salir de casa. Pero, además de las tormentas y el calor, los niveles de radiación solar también están en máximos. Los rayos ultravioleta son un indicador que solemos ignorar pero que los dermatólogos piden comprobar frecuentemente.

Y es que "cuanto mayor sea el índice, mayor es el daño que hace a la piel", asegura José María La Torre, dermatólogo en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada. "A partir de un nivel tres ya hay que tener cuidado", insiste. Y enterarnos de cómo de alto está no es nada complicado, afirma el dermatólogo Javier León. "Hay muchas formas de saberlo, en el móvil hay aplicaciones", subraya.

Los motivos de la insistencia no son para menos: cuando no nos protegemos del sol, "lo que vemos es el desarrollo de muchos cánceres", advierte León. La correlación entre los rayos UV y los melanomas está más que demostrada. Por eso, piden extremar las precauciones en las horas centrales del día. Gafas de sol, sombrero, y crema solar. En situaciones de baño o deporte, debemos reponer el protector cada dos horas. Porque aunque algunos aún no lo noten, la piel tiene memoria y, con el paso de los años, se nos puede complicar la vida.