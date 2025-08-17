Asturias registra este domingo un total de 12 incendios forestales

Adrián Barbón asegura que Asturias combate el fuego con el "mayor despliegue" de medios de su historia

El acceso del fuego a la vertiente leonesa del Parque Nacional de Picos de Europa procedente de Asturias, en el entorno del municipio de Posada de Valdeón, mantiene desalojada la localidad de Caín y cortado el acceso a la ruta del Cares por el peligro de caída de rocas.

Asturias registra este domingo un total de 12 incendios forestales, dos menos que este sábado. Por el momento, seis permanecen activos, cuatro están controlados y dos estabilizados, según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

Uno de los fuegos más relevantes continúa siendo el de Genestoso, en Cangas del Narcea, donde trabajan bomberos de los parques de Tebongo y Somiedo, junto a la UME, cuadrillas forestales, dos bulldozer y un medio aéreo del SEPA.

El operativo, que incluye el sector procedente del incendio leonés de Orallo y que también afecta a Somiedo, se coordina desde un Puesto de Mando Avanzado en el concejo cangués, con la participación de bomberos de Grado, la empresa Brigadas Forestales Asturianas y la Brif de Tineo.

En Valdeprado, en Degaña, se trabaja en la creación de una línea de defensa para frenar el avance del incendio de Anllares del Sil, en León. En la zona permanecen un Jefe de Zona de Bomberos del SEPA, efectivos del parque de Tineo, la UME, la Brigada Helitransportada de Castilla-La Mancha, la empresa Brigadas Forestales Asturianas y maquinaria pesada.

Barbón: Asturias combate el fuego con el "mayor despliegue" de medios de su historia

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha dicho este domingo que Asturias está llevando a cabo el "mayor despliegue" de medios de su historia para combatir los incendios forestales que afectan a la comunidad, en la que se mantienen activos al menos seis fuegos, entre ellos los localizados en Genestoso, en Cangas del Narcea, Somiedo y Degaña.

Así lo ha declarado el máximo responsable del Ejecutivo autonómico, que este domingo ha visitado el puesto de mando avanzado (PMA) en el recinto de La Imera, en el municipio cangués, desde donde se coordinan las labores de extinción de los incendios que afectan a la región.