Ola de calor, mes de vacaciones para muchos y un sol que brilla. Es casi imposible no acabar acercándose a alguna playa o piscina durante estos días para refrescarse un poco y pasar un buen rato. Estos lugares están libres de calor, pero no de la radiación ultravioleta, que es altísima en esta época del año. Silvia Asiain y Patricia Vázquez informan en el vídeo de cuáles son los consejos de los expertos para protegerse.

De hecho, aunque sean los meses con mayor incidencia, la radiación es dañina todo el año. Para una exposición al sol segura hay que usar crema siempre. "Es un error que pensemos que solo hay que protegerse cuando vamos a la playa y cuando nos vamos a bañar", apunta Estíbaliz García, doctora de prevención de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

La crema solar, también en días nublados y en pieles morenas

Es un mito muy extendido que en días nublados no haya que echarse crema solar. "El 80% de la radiación llega igualmente a la piel", afirma García. Asegura también que es otro mito que la piel bronceada no necesite protector. "Que todavía escuchemos 'yo soy morena, como no me quemo, no me echo crema' es increíble", añade.

Agustín Buendía es director de 'Piel Sana' en la Academia Española de Dermatología y coincide en la importancia del protector solar. Se debe utilizar "siempre con un factor superior al 30 y siendo muy generosos en la aplicación", resalta.

Cuestión de prevención ante los melanomas

"El mejor 'skincare' es la protección solar", repite García. Años y años de exposición a los rayos del sol se notan en las pieles de quienes han trabajado en exteriores toda su vida. La radiación daña las fibras de colágeno y elastina de la piel, que son esenciales para mantenerla firme y flexible. Esto se traduce esencialmente en la aparición de arrugas y sequedad.

Pero no es la estética lo que más preocupa, sino el auge de los melanomas, un tipo de cáncer de piel cuya aparición se ve favorecida por la exposición solar. La incidencia del melanoma aumenta un 10% cada año en España, según los datos del Observatorio de la AECC. García advierte de que "todas las personas, también las de piel oscura, pueden desarrollar este tipo de cáncer".

También es necesario vigilarse la piel en busca de imperfecciones o anomalías, especialmente en los lunares. No es cierto que si un lunar no molesta es bueno. "Es un mito erróneo", apunta Buendía. Si hay dolor significa que el cáncer de piel ya está en una fase avanzada, por eso es importante fijarse en el cambio de forma, tamaño o color de cada mancha.