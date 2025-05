El melanoma es cada vez más común y protegerse del sol puede marcar la diferencia

BarcelonaSe acerca el verano y los niveles de radiación solar están muy altos. Nuestra piel lleva tapada todo el año así que el riesgo de melanoma aumenta exponencialmente en esta época. La sobreexposición al sol es la principal causa de esta enfermedad de la que se podrían evitar, según informan en el vídeo Patricia Pereda, Alba López y Hildegard Romero, más del 90% de los casos.

Se desarrolla en zonas distintas según el sexo

El cáncer de piel y su forma de actuar varía según el sexo. Cuatro de cada 10 hombres que lo desarrollan lo hace en el torso. Las causas apuntan a que, en cuanto empiezan las altas temperaturas, muchos proceden a quitarse la camiseta para hacer deporte o para estar en la piscina. Si preguntamos a quienes descansan en la playa, sus respuestas dan la razón a los datos: "A la espalda no llego así que no me echo crema", comenta uno. Otro afirma directamente: "Soy de los que se echa poca crema en la playa".

En cambio, el lugar donde más probabilidades tienen de desarrollar un melanoma las mujeres es en las extremidades, sobre todo las inferiores. También nos acercamos a algunas visitantes que descansan en sus toallas. "Me gusta tener las piernas bronceadas, siempre uso falda o short", nos dice una. Otra asegura que, según las zonas del cuerpo que tape la ropa que lleve, está "a dos colores, que en la playa se pone roja".

"Hay que revisarse todo el cuerpo, de la cabeza a los pies", según Eduardo Nagore

Pero que nos guste estar morenos no quiere decir que no tengamos que protegernos todo el cuerpo, dicen los expertos. De hecho, el bronceado ocurre aunque usemos crema solar. Aplicárnosla solo garantiza que será una exposición al sol más segura para nuestra piel. El melanoma es una afección demasiado habitual como para pasar por alto los consejos de los médicos.

Eduardo Nagore, dermatólogo de la AEDV llama a extremar las precauciones y chequear posibles signos. Afirma que "da una falsa sensación de tranquilidad cuando nos vemos las piernas o los brazos sin nada", pero que "hay que revisarse todo el cuerpo, de la cabeza a los pies". Quemarse con el sol tan solo una vez cada dos años puede triplicar el riesgo de este tipo de cáncer de piel, en comparación con no quemarse nunca.

Los dermatólogos llaman a revisar la piel en busca de manchas

"Que se ponga la piel roja ya es quemarse. Tengamos cuidado", prosigue Nagore. Por eso, la recomendación es autoexplorarse una vez al mes utilizando, por ejemplo, un pequeño espejo. El dermatólogo recalca que "se tarda un minuto" y que, si todo el mundo lo hiciera, apenas habría cáncer de piel. Hay que tener cuidado con cualquier cambio, "con el patito feo", afirma. Que no es otra cosa que aquello que es diferente al resto.

Si detectamos un lunar nuevo, una deformidad o protuberancia, una mancha que crece demasiado rápido o un lunar antiguo que está un poco diferente, hay que acudir al centro de salud y pedir cita en dermatología es lo más recomendable. Identificarlo a tiempo puede marcar la diferencia.