Repunte de casos de covid durante el verano: los sintomas

La población general está protegida por la vacunación general y solo los más vulnerables podrían tener síntomas de gravedad

Presión hospitalaria en un verano en el que vuelve a aparecer el covid. Hacía mucho que no se registraban cifra de contagios tan elevada. Eso sí, los expertos aseguran que no hay que alarmarse, simplemente es una enfermedad que no es estacional. Los contagios pueden aumentar tanto en verano como en invierno, pero solo reviste gravedad en las personas más vulnerables, informan en el vídeo L. Cruz, S. Pons y C. Mateos.

Síntomas que no exceden los de un resfriado o gripe

"Parecía que era un resfriado, pero al final me hicieron la prueba y resultó ser covid", comenta un hombre a las puertas de su centro de salud. No es el único, otro afirma que tiene "al yerno y a la hija con covid". Y es que cinco años después de la pandemia la enfermedad sigue entre nosotros y, concretamente este verano, se ha extendido algo más. "Fiebre, un poco de malestar, el estómago mal... ". Son muchos los que se han contagiado en las últimas semanas.

"Estamos viendo que tanto los datos hospitalarios como los datos de atención primaria se están incrementando", confirma Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. En lo que se refiere a la población general, no hay motivos para alarmarse. La mayor parte de los casos no son graves: "Puede presentarse como cualquier otro virus de vías respiratorias altas. A veces con cuadros incluso más leves que el de la gripe", asegura Asier López, médico de familia.

Vacunación regular para las personas inmunológicamente débiles

Eso sí, en las personas con el sistema inmunitario más debilitado, los casos se pueden complicar. "Sobre todo este año, ante el descenso de la vacunación tan importante, las personas frágiles o los que tengan una patología crónica, pueden verse afectados con gravedad", recuerda Armenteros. "La COVID siempre ha sido un proceso multisistémico", añade.

Las variantes con mayor circulación son ahora mismo dos, Nimbus y Stratus, ambas del mismo linaje que Omicron y de las que la ciudadanía está más protegida gracias a las vacunas y a los contagios previos. Su presencia, eso sí, se extiende con rapidez. "Aunque la COVID es más leve y con la sintomatología menor, la contagiosidad de las dos variantes que están ahora mismo en circulación es alta", advierte Armenteros.

Por eso la vacuna sigue siendo imprescindible, sobre todo para los más vulnerables. El sistema sanitario ha trabajado en adaptarlas al calendario general. "Han pasado a ser similares a la gripe y se hacen con los variantes que están más en circulación en todo el mundo", explica el médico. Todo para estar precavidos y atender a quienes más la sufren. Porque como ya sabemos, el COVID vino para quedarse.