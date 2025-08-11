Asistentes a grupos de ayuda advierten del peligro de exponer a los jóvenes a los juegos de azar

El perfil del ludópata en España está cambiando en los últimos años. Las víctimas de la adicción son cada vez son más jóvenes y juegan más. Además, no lo hacen solamente en locales físicos, que también están en auge, si no en internet a través del móvil, informan en el vídeo Quim García y Claudia Raymat.

Las casas de apuestas extienden su presencia especialmente en los barrios más desfavorecidos. También lo hacen en la red, donde captan a adolescentes y veinteañeros. Estos son más vulnerables a la adicción, que puede repercutir en su desarrollo, su educación e incluso llevarles a la ruina. La ludopatía afecta en España a más de medio millón de personas.

El acceso al juego se extiende entre los más jóvenes

Las adicciones llegan sin avisar. Noticias Cuatro ha estado con un grupo de apoyo de jugadores compulsivos que lo sabe muy bien y por eso se ayudan entre ellos. "Yo empecé jugando con 16 años", narra uno de los asistentes. "Me gustaban las máquinas de los bares, jugaba a las tragaperras y toqué fondo". Me cansé de estar sin dinero, coger de la familia, de incluso robar".

La promesa del éxito que llegará incita al usuario a echar una y otra partida. "En mi cabeza tenía el sueño de ser millonario, del gran jugador. Es una enfermedad que no se nota, se lleva por dentro", asegura otro asistente. En el pasado, el acceso al juego estaba más restringido a máquinas y casinos. Pero ahora, los nuevos hábitos y la digitalización están cambiando el panorama de forma inquietante.

Los incentivos de las apuestas online, en el punto de mira

Los incentivos que dan las casas de apuestas para captar nueva clientela están en el punto de mira. "Los bonos de bienvenida, como los cinco euros gratis para empezar a apostar, son una trampa peligrosa para los más vulnerables", advierte Manuel Mas-Bagà, psiquiatra fundador del centro de adicciones CAT, en Barcelona.

Las nuevas formas de juego son aún más accesibles pero igual de dañinas. "Al final es una trampa, todo es juego. Online, las tragaperras, el bingo, todo está en el mismo sistema", asegura a Noticias Cuatro un ex-adicto. Y su repercusión, también problemática. "El sufrimiento es el mismo para la mujer que se gasta en una máquina lo que tiene para comprar ese día en el mercado que para el que se juega en un casino una fortuna. Al final acabamos sin un duro", lamenta otro asistente.

La adicción debe prevenirse y tratarse

Detectar la adicción a tiempo es importante para iniciar su tratamiento cuanto antes. “Cuando empieza a repercutir en los estudios o el trabajo es indicador de que algo está pasando”, avisa Mas-Bagà. Por eso grupos de afectados como éste se reúnen para compartir sus experiencias y plantarle cara al juego. "Me sentí muy bien, me arroparon. Nadie me decía lo que tenía que hacer", afirma un participante.

"Mi única cura es venir aquí a las reuniones y echarlo todo fuera, vaciarme". Una ayuda imprescindible para superar una adicción al juego que en nuestro país afecta ya a más de medio millón de personas.