Casi la mitad de las personas que mueren en accidentes en núcleos urbanos es por atropellos en España. De las 488 personas que fallecieron en vías urbanas el año pasado, el 42% (206) fueron peatones. Son 17 menos que el año anterior, pero siguen siendo muchos. Y la mayoría de ellos se deben a las distracciones, sobre todo con el teléfono móvil.

Un total de 488 personas fallecieron en España en accidentes de tráfico en zonas urbanas durante 2024. Pero los heridos graves aumentaron un 3% el año pasado, con 5.043 hospitalizados.

Ir mirando el móvil, principal causa de los atropellos

Seguro que alguna vez han mirado el teléfono mientras estaban cruzando un paso de cebra. Pues este gesto, mientras nos cambiamos de acera, es una de las mayores causas de atropello. “A veces sí me distraigo con el teléfono, ósea hace poco iba cruzando la calle y de la nada pasó una bicicleta", "Voy con Instagram", son algunas de las confesiones de los peatones.

"Solo hay que salir a la calle y ver la gente que está caminando mientras está mirando el móvil. El teléfono no es un problema solo de seguridad ciudadana. Empezamos a tener un problema social de la dependencia del teléfono móvil", advierte el director general de Tráfico, Pere Navarro.

El 65% de todos los siniestros viales en España son en ciudad

Los datos revelan que el 65% de todos los siniestros viales en España se producen en ciudad. Concretamente en las vías urbanas acumulan el 27% del total de fallecidos y el 53% de los heridos graves. Un 79% del total de fallecidos en vías urbanas eran usuarios "vulnerables". Los peatones fueron los más afectados, con 206 muertes que suponen el 42% del total. Les siguen 139 motoristas (28%), 26 ciclistas (5%) y 13 usuarios de vehículos de movilidad personal (3%). Por el contrario, el 16% de los fallecidos (79) viajaban en turismos.

El 28% de las personas fallecidas en vías urbanas no utilizaban los accesorios de seguridad obligatorios, como casco o cinturón. Es un porcentaje ligeramente superior al 26% registrado en 2023. El 66% de los peatones atropellados tenían 65 años o más. En el caso de los motoristas, el perfil mayoritario es el de entre 25 y 54 años, que representan el 57% de ellos. España cerró 2024 con una tasa de mortalidad vial de 37 fallecidos por millón de habitantes, una cifra que la sitúa por debajo de la media de la Unión Europea (44).