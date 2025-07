Los siniestros con motocicletas implicadas han crecido un 74%

Homenajes y lágrimas por las muertes de Diogo Jota y de su hermano en un accidente de tráfico en Zamora

Compartir







Julia mira cómo ha quedado su moto tras cruzarse un jabalí en su ruta al trabajo: “Escuché un golpe tan grande que incluso con el casco puesto, yo dije 'madre mía'". El mes de julio es el mes más negro para los motoristas. Según un estudio, su mortalidad no para de crecer y ha aumentado un 44%. En verano cada vez es más común ver estas imágenes que están relacionadas con esta realidad: animales salvajes en pleno casco urbano, según informa Sara Baos.

Uno de cada tres accidentes en carreteras se produce por el cruce de animales salvajes. “Normalmente son choques frontales porque se cruzan en la carretera", explica un mecánico. Para evitarlos, la DGT ha instalado en Castilla y León una cámara térmica experimental para comprobar el cruce de animales salvajes en un tramo de carretera.

Los siniestros con motocicletas implicadas han crecido un 74%

Los motoristas son los que más accidentes sufren en el mes de julio. Las principales causas son que corren mucho y que adelantan a coches. Muchos reconocen que no lo hacen bien del todo. "No llevamos la distancia de seguridad ni cumplimos con la velocidad y en trayectos cortos, en los que hace calor, no te pones la chaqueta porque te confías", reconoce una mujer. Y por eso es importante llevar protección y respetar siempre las normas de circulación.

Los siniestros con motocicletas implicadas han crecido un 74%, una barbaridad si lo comparamos con los turismos, que han subido un 21%. Casi la mitad reconoce que no respeta los límites de velocidad. “Hay que tener mucho cuidado, ir con la velocidad adecuada y respetar las señales", reconoce un motorista. El 12% de los fallecidos no llevaba casco y el 53% dio positivo en alcohol o drogas.