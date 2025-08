'En boca de todos' se traslada hasta el lugar de los hechos y habla con dos vecinos

La Guardia Civil conseguía reducir con una pistola táser a un hombre que se había subido a una azotea de Benetússer armado con dos cuchillos. El hombre, que tiene problemas de salud mental, sembró el caos entre los vecinos que tienen miedo a que actúe de nuevo.

'En boca de todos' se ha trasladado hasta el lugar de los hechos y hablado en directo con dos vecinos, Alfonso y Mohammed, que explican detalladamente todo lo ocurrido y afirman que ya han denunciado al hombre en varias ocasiones por conflictos.

Alfonso explica que han sido los vecinos los que han decidido tomar medidas: ''Como he visto que la Guardia Civil y la policía dicen que no pueden hacer nada, pues entonces ya nos hemos puesto de acuerdo los vecinos para no dejarlo entrar. Llevamos cinco años así de padecimiento y cualquier día, pues se le cruzan los cables, nos mete una navaja, un cuchillo... a mí mismo me amenazó con un cuchillo y yo cogí una tranca detrás de la puerta, me ha tocado poner candado, me va a tocar poner la alarma''.

Y cuentan que han decidido cambiar los cerrojos para que no pueda volver a entrar: ''De momento vamos a cambiar la pestillera de abajo, que ya la hemos comprado. Los chicos de arriba van a cambiarla donde con los okupas que les está cobrando. Esas dos medidas las vamos a poner y luego cuando vuelva ya veremos lo que hacemos. Ya hemos hablado toda la finca de juntarnos todos y no dejarlo pasar y que venga la Guardia Civil y que pase lo lo que tenga que pasar, porque si no este cualquier día se carga alguno y entonces pasa el peor. Están esperando a que ir a apuñalar alguno la cuchillo o algo porque es que no sé ya lo que están esperando.

Mohammed denuncia que no pueden hacer nada porque si no los problemas son para ellos: ''Si hacemos algo nos llevan a nosotros detenidos. El problema es ese porque a mí un sábado me empezó a tirar botellas, que eran de plástico, pero perfectamente podía ser una de cristal y clavarme una''.

''Si hacemos algo nos llevan detenidos a nosotros y ahora, por ejemplo, no sabemos dónde está. No sé si está ingresado o no, pero cuando vuelva, que vamos a cambiar las cerraduras, va a romper la puerta de abajo, la del patio y bueno, la de arriba supongo que también porque ya en varias ocasiones ha roto la cerradura y la hemos cambiado'', afirma el vecinos.