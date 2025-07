Lara Guerra 07 JUL 2025 - 15:46h.

Eran las siete de la mañana cuando José Carlos y Ana escucharon un ruido fuerte en su vivienda de Alcaucín, Málaga. El sonido procedente de su propio vehículo les alertó de la presencia de un hombre que los estaba asaltando, ante esto, el individuo en lugar de huir una vez ha sido visto, alcanza un pico para agredir brutalmente al matrimonio.

Tras esto, el hombre de 57 años fue trasladado en helicóptero hasta el Hospital Regional de Málaga debido a las graves heridas que le ha provocado este brutal ataque. Mientras que él se mantiene en coma en la UCI, Ana ha sido operada y evoluciona de manera favorable.

El detenido es un agresor de unos 50 años de origen magrebí el cual, ya se encuentra en prisión y sin posibilidad de fianza del arrestado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Vélez-Málaga.

Mari Carmen, familiar de las víctimas: "Ellos no tuvieron oportunidad para defenderse"

Mari Carmen, familiar de las víctimas, comparece en el directo de 'En boca de todos' para detallar cómo se encuentran las víctimas tras lo sucedido: "José Carlos es primo hermano de mi marido y ellos son unos vecinos extraordinarios. El ladrón cogió ese camino, pero si llega a coger el de al lado, la primera casa hubiese sido la mía", asegura.

Por último, Mari Carmen explica que "según me ha contado la hermana de José Carlos, él sigue igual, está bastante mal y su mujer ha mejorado un poco. Él se encuentra en coma. Ellos no tuvieron la oportunidad de defenderse y el ladrón no tuvo piedad ninguna fue directo a matarlos. Ese hombre le tendrían que hacer picadillo"