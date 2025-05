Miguel Barroso 16 MAY 2025 - 13:20h.

Una conductora atropellaba de manera accidental en el exterior del RCDE Stadium a una multitud de personas dejando 14 heridos, entre ellos, el hijo del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. 'En boca de todos' conectaba con él para descubrir cómo pasó todo y en qué estado se encuentra el hijo del edil.

"Mi hijo está relativamente bien, tiene un esguince, pero un compañero que fue con él en la ambulancia otro chico de 15 años con una lesión importante", empezaba diciendo Albiol.

En referencia a cómo se entera de lo ocurrido y de que su hijo está herido, el alcalde explicaba: "Fue el instinto de un padre, yo no tenía información y sobre las 9 llamo a mi hijo a ver si había entrado al campo, no me cogió el teléfono y al rato me llama y me dice: "¡Me han atropellado!, fue como en Las Ramblas de Barcelona". A partir de ahí ya me entero de todo y veo los vídeos".

El edil si ha querido dejar claro que hubo dos fases del incidente: "En la primera es donde atropellan a mi hijo, que me dijo que estaba con la multitud, escucha un ruido y de repente el coche le arrolla y acaba en el capó. En la segunda fase son las imágenes que hemos visto, que entiendo que vuelve a arrancar y arrolla a otro grupo de personas", señalaba Albiol.

¿Un atentado terrorista?

Así mismo, Xavier García Albiol, antes de conocer todos los detalles, confesaba que llegó a plantearse que era un atentado terrorista: "Lo pienso por lo que me cuenta mi hijo en un primer momento, que el coche ha acelerado y ha arrollado a muchas personas", apuntaba.

Tras las palabras del alcalde, Nacho Abad mostraba su preocupación y se refería a la peligrosidad de que un vehículo pudiera acceder a ese lugar: "Es una cagad* sideral".