El hombre que ha matado en Sangonera La Seca a su suegra era esquizofrénico pero no recibía tratamiento

Loli es una vecina de La Seca que escuchó los gritos de terror de Dolores cuando su yerno, presuntamente, la acuchillaba a consecuencia de una disputa familiar. En la casa no estaban solos, también se encontraban dentro los dos hijos pequeños del matrimonio a los que su madre pudo proteger encerrándose con ellos en una habitación.

No constaban denuncias por violencia de género y los vecinos tampoco habían sospechado nunca que en esa vivienda estuvieran ocurriendo episodios violentos: "Nosotros nunca habíamos oído follón en esa casa, es una casa con una parcela muy grande y nunca habíamos visto o oído nada sospechoso. Ni Ana ni Dolores (la fallecida) tenían relación con los vecinos, simplemente saludaban al cruzarse y ya está".

Patricia Cerezo aporta nuevos datos sobre este horrible crimen. Al parecer, José Antonio consumía estupefacientes , no trabajaba y desde hacía un par de años tenía comportamientos extraños :

"José Antonio no trabajaba, vivía del trabajo de su mujer en una empresa de tecnología y desde hacía dos años había cambiado de forma de ser. Era drogodependiente, hace un año intentó huir de España para irse a vivir a un país asiático sin decirle nada de su paradero a la familia. Además, tenía esquizofrenia y no estaba tratado porque él no había aceptado su enfermedad".