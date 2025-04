Un nuevo contrato regula las parejas abiertas: estos son los puntos a respetar

Una nueva aplicación abre las puertas a las parejas abierta s ha establecer un contrato entre ambos para fijar qué cosas pueden y cuáles no dentro de su relación . Un contrato que tiene 7 puntos que ambos miembros de la pareja tienen que establecer en función de sus gustos y necesidades.

También se pueden se pueden establecer las obligaciones de ambos miembros, compartir o no lo que se ha hecho. En la fase de escucha, el mantra de este tipo de contratos es “escuchamos, pero no juzgamos”. Se pueden poner limites respecto a lo que la pareja puede o no hacer fuera del hogar. Ciertas prácticas sexuales, llevar a terceros al hogar, repetir experiencias, sexo en el círculo de amigos, espacios para prácticas sexuales.