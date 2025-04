El tudelano que sobrevivió a la asesina de 'Badoo'

El día 3 de septiembre, Julián comenzó a hablar con una chica a través de Badoo. Esta le propuso quedar en un pueblo de Zaragoza llamado Claustro, pero Julián le confesó que no podía ser puesto que "no tenía coche". Pero no era problema para dicha chica, puesto que le ofreció quedar en Luceni (Zaragoza) ya que por allí pasaba el tren: "Le dijo que podían quedar por allí a cenar y posteriormente dormir en un hotel".