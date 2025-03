Okupas encuentran el cuerpo momificado de una mujer en Málaga: habría fallecido hace 14 años

"No sabíamos nada, no escuchamos nada raro ni olía mal durante todos estos años que lleva la mujer muerta", empezaba relatando esta vecina.

Sobre cómo era esta vecina, Sonia asegura que la conocía, pero que no era una persona muy comunicativa: "Yo me la he cruzado en el ascensor y nos saludábamos, pero era muy discreta".