Jesús Calleja no ha dudado en responderle. Lo hizo en ‘El Partidazo’ de la Cope y estas fueron sus palabras: “ Hay un momento en que te tiras de los pelos ”, comenzó, refiriéndose a tener que seguir escuchando que la Tierra es plana. Y continuó: “ La Tierra es esférica, es de una curvatura abrumadora . Evidentemente me he ido al espacio”.

Finalmente, aludió directamente a Poves: “Javi, si me estás oyendo, jamás he dicho una mentira ”.

"He salido colapsado de emoción. Al mirar por la ventana ahí arriba no podía creer lo que estaba viendo. No tenía interiorizado lo que iba a ver. Es tan sorprendente lo que ves que colapsé. Recuperé mi sueño de niño, el que he ido trabajando", contó, emocionado.