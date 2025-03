Manuel y Jovita sí que vivían todavía cuando fue la detención de sus hijos, pero no vivieron para ver el desenlace y conocer la sentencia judicial: el jurado popular consideraba por mayoría con siete votos a favor y dos en contra, culpable del homicidio al principal acusado de matar al ciudadano holandés de Petín en enero de 2010.

A Julio no se le consideró culpable. El encubrir a un familiar de primer grado no está penado en España, siempre y cuando no tengas una participación activa en el crimen, que es el caso de Julio.