La sobrina de Paco 'el del Molino' tras su desaparición: "Ha tenido que ser alguien que lo conocía"

A Francisco se le pierde la pista este pasado sábado, después de que regresara de ver un partido de fútbol junto a un sobrino. Al día siguiente, Francisco tenía previsto acudir a la presentación del cartel de la Semana Santa del municipio, y no lo hizo.

"No sabemos nada y es lo peor, tiene 83 años y no me puedo imaginar en qué condiciones se lo llevaron porque había sangre en la casa", comenzaba señalando la sobrina del desaparecido.