Alejandro, un joven que se encontraba celebrando un cumpleaños en el recinto ferial de Córdoba ha terminado muerto. La Policía Nacional ha detenido a dos personas, pero no ha conseguido recuperar el arma del crimen.

Un equipo de 'En boca de todos' se desplazaba hasta el lugar de los hechos y hablaba en primicia con el entrenador del joven y una amiga. Rafael, el entrenador, comenzaba indicando que los padres están destrozados y no tienen fuerzas como para poder atender a los medios.

Pilar, amiga íntima del fallecido, nos explicaba que la ambulancia tardó mucho en llegar: " Fueron como 30 minutos hasta que llegaron los servicios de emergencia , yo estaba fuera y me llamaron diciendo que le habían apuñalado".

Después de escuchar las declaraciones de la amiga de Álex, su entrenador, Rafael, se derrumbaba por completo: "Es muy fuerte todo. No te esperas que un chiquillo con esa humildad y con ese corazón que le pueda pasar esto, aún no me lo creo, quiero ir a verlo para comprobar que es verdad".