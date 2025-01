Las lágrimas de dolor de Isabel tras ser desahuciada por la policía: "Estoy enferma"

"Me han dejado sin mi casa" , comenzaba diciendo entre lloros y lágrimas. Además, Isabel ha implorado ayuda y se preguntaba todo el tiempo por qué no ayudan a personas tan vulnerables como ella: "No tengo nada por favor, ¿por qué son así?".

Por su parte, Antonio Naranjo señalaba, que también habría que ver por qué una persona está 9 años sin pagar, si busca trabajo y no lo encuentra o directamente no quiere trabajar: "No quiero ser inhumano, pero no hagamos de todo el mundo una víctima".