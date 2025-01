Visiblemente tranquilo comenzaba explicando que cuando ha dicho que iba ahí a hacer el paripé, señalaba: "No es por la administración, yo respeto todo, pero sí es un paripé que se me haya sometido a todo esto cuando no se ha hecho nada ilegal".

Así mismo, lejos de calmarse, Nacho Cano anunciaba que tenía un mensaje para el presidente del Gobierno y decía: "Tú vas a por mí, pero yo no voy a caer porque no merezco caer. Tú si mereces caer porque no tienes nada que no puedas comprar".