Desactiva esta función en tu móvil y dejarás de recibir llamadas 'spam’

Por todos es conocido que las compañías de teleoperadoras emplean un marketing bastante agresivo y desagradable que, por lo general, el final de la llamada siempre era el mismo: el cliente colgaba enfadado . Pero no quedaba con que, por lo general, llamaran siempre a una hora que no procedía, sino que esto podía pasar varias veces al día.

Ya no es solo el hecho de que se puedan recibir llamadas para que intenten vender algo al usuario, también hay una creciente alerta por llamadas relacionadas con fraudes telefónicos . Por lo que ya no es solo que se puedan recibir llamadas de telemarketing, es que hay que estar en constante alerta , ya que se pueden producir posibles intentos de estafa.

Esta lista es efectiva, pero no es milagrosa. Va a reducir sustancialmente la publicidad que se va a recibir, aunque no puede garantizar que no se vuelva a recibir ninguna llamada de alguna empresa de telemarketing. Esta lista no va a proteger al usuario de aquellas empresas a las que en algún momento le pudo dar el consentimiento para que llamaran, pero sí que puede hacerlo de aquellas empresas a las que nunca se dio autorización alguna a que pudieran establecer contacto comercial.