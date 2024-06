Los colectivos recuerdan que no es solo fiesta, también es reivindicación, como hoy ha destacado el Gobierno Central. Ana Redondo, ministra de Igualdad, afirma: “A mí me parece humillante y me parece no entender nada. Aquí hay una lucha por los derechos”. El barrio madrileño de Chueca va sacando las banderas a las calles para preparase para el Orgullo LGTBI, que arranca dentro de una semana y espera congregar en Madrid a más de 700.000 personas.