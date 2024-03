Vivir sin semáforos para regular el tráfico: comprobamos si su uso es imprescindible

El equipo de Noticias Cuatro se acerca a Pinto para comprobar si los semáforos son imprescindibles para regular el tráfico. Este municipio vive sin ellos y no les va nada mal, según informa en el vídeo Marta Lilao. “Yo no he sentido peligro, porque si se cruza por el paso de peatones bien no tiene por qué haber peligro”, dice una de los habitantes.