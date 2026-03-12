Trump vende Furia Épica con vídeos de bolos y China le contesta con palomas de la paz prisioneras

cuatro.com 12 MAR 2026 - 16:44h.

La guerra de vídeos en medio de las muertes y el miedo de los mercados entre EEUU y China asombra al mundo.

La guerra de Irán provoca el uso de las reservas estratégicas de petróleo: qué son y cuántas veces se tomó esta medida

Solo en los primeros seis días, Estados Unidos ha gastado 11.300 millones de dólares. Sin embargo, Donald Trump no parece ser consciente del coste de la guerra. El mundo tiembla, con cientos de personas muertas, entre ellas decenas de niñas, y con el petróleo disparado, pero Trump sigue bailando en sus mítines. Disfrutando de su nuevo espectáculo: la guerra contra Irán.

El presidente de Estados Unidos cuenta cómo eligió el nombre de la operación, Furia épica y detalla todos los objetivos alcanzados por su ejército como si de una película se tratara y todo fuera una ficción sin muertos. Habla de sus enemigos sacando pecho de que no esperaban un ataque de esta dimensión, como si dijeran qué demonios está pasando. "Destruimos 58 buques de guerra. Buen trabajo, ¿verdad? volar barcos...", dice a sus seguidores.

Un estilo carente de sensibilidad que exhibe a cualquier acto público al que va. En la conferencia del partido republicano, en Miami, el magnate bromeó con que era más divertido hundir los barcos que capturarlos y usarlos ante las risas de los suyos.

Nadie para a Trump en una Casa Blanca que difunde vídeos en los que se compara la guerra con un juego de bolos y que pone música de la Macarena a sus operaciones militares, para disgusto de los Del Río.

China responde a EEUU con otro vídeo de dibujos

Y utilizando el mismo formato, la embajada de China en Estados Unidos ha respondido a Trump con otro vídeo de dibujos en el que un águila, símbolo oficial de EEUU, engaña y encarcela a palomas de la paz. Escudo de las Américas, ¿o grilletes de las Américas?.Se pregunta la embajada.

Mientras esto ocurre, cada vez parece más claro que fueron misiles tomahawk estadounidenses los que golpearon una escuela en Irán matando a las 175 niñas. El colegio estaba al lado de un objetivo militar legítimo, pero la información de inteligencia estaba desactualizada. Por este y otros ataques la organización IUS-TITIA EUROPA ha denunciado por crímenes de guerra a Trump y a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional.

Solo un 41% de americanos apoya la guerra contra Irán

Entre tanto, los americanos que habían votado a Trump bajo la promesa de America First y no meterse en guerras, como hizo en su primer mandato, no apoyan la escalada en Irán. La mayoría de los estadounidenses no le apoyan en su última aventura bélica. Según medios como The New York Times o CNN, la guerra de Irán cuenta sólo con el respaldo del 41% de los estadounidenses.Es poquísimo si lo comparamos con otros conflictos: la Segunda Guerra Mundial la apoyaron el 97% de los ciudadanos, la guerra en Afganistán un 92%, la invasión de Irak por las supuestas armas de destrucción masivas, un 76%. Sobre la guerra de Vietnam no hubo encuestas de aprobación en un principio, pero conforme fue avanzando el conflicto fue creciendo la oposición ciudadana. Esta es otra realidad, que Trump conoce ante las elecciones de medio mandato y que intenta pasar por alto con bromas, vídeos y su tradicional baile. Consciente de que sus bases le apoyan en todo, confía en que una vez más, los americanos le den su apoyo. Guerras mediante.