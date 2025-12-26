La población vive miedo constante tras el ataque, con simulacros de seguridad y revisión de protocolos

Mansour, el joven guineano que salvó a una mujer en la DANA de Málaga y que ahora vive en la calle: "No lo entiendo"

Compartir







TaipeiTaipei, la capital de Taiwán, vive días de miedo e incertidumbre tras el apuñalamiento de tres personas hace dos semanas en el metro. Hoy se registraron de nuevo escenas de pánico cuando los pasajeros huyeron de manera desesperada por una falsa alarma, evidenciando que la psicosis continúa entre la población.

El ayuntamiento decidió realizar un simulacro de seguridad en el metro para tranquilizar a los ciudadanos que se sienten inseguros tras los ataques. Mientras, las autoridades refuerzan la seguridad ante posibles ataques de lobos solitarios.

PUEDE INTERESARTE El estrés navideño tiene rostro de mujer: ellas soportan más sobrecarga emocional y un reparto desigual de tareas

Escenas de terror en el metro

Pasajeros de un vagón del metro de Taipei se empujaban unos a otros, corriendo en todas direcciones. Algunos tropezaron y cayeron al suelo, mientras otros, como un hombre que golpeó la pared del vagón, mostraban signos de angustia extrema. “Hay que salir de la estación como sea”, describen testigos que presenciaron la fuga.

El miedo se originó hace 20 días, cuando un hombre armado con un cuchillo atacó a varios pasajeros en la entrada del metro tras agredir primero a personas en un paso de cebra cercano. Tres personas murieron y cinco resultaron heridas, y el agresor, de 27 años, falleció tras caer de un edificio mientras era perseguido.

PUEDE INTERESARTE El riesgo de los incendios domésticos se dispara en Navidad: los expertos advierten de las zonas más peligrosas

Simulacros para calmar el temor ciudadano

Ante la alarma social, el Ayuntamiento de Taipei realizó hoy un simulacro de seguridad en el metro con un falso ataque con cóctel molotov. Los ciudadanos reconocen sentirse inseguros. “Después de lo que hizo ese hombre, tenía mucho miedo. Ni siquiera me sentía cómodo saliendo a la calle”, confesó un residente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Después de lo que hizo ese hombre, tenía mucho miedo. Ni siquiera me sentía cómodo saliendo a la calle

Las autoridades han iniciado una revisión de los protocolos de seguridad y refuerzan la presencia policial en estaciones y pasos de peatones, buscando tranquilizar a una población que actualmente vive con temor constante.