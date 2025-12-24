Lleva 10 meses malviviendo debajo de un puente en Málaga, sin trabajo ni ningún tipo de ayuda

MálagaMansour es el joven guineano que salvó a una mujer de ahogarse durante la DANA en Málaga. Por este acto de valentía, fue nombrado rey Baltasar en la ciudad y salió en la Cabalgata de Reyes Magos de 2024. Un año después, malvive en la calle y no encuentra trabajo, según informa Clara Martín y Pepe Palacios.

Lleva 10 meses malviviendo debajo de un puente en Málaga, sin trabajo ni ningún tipo de ayuda. "Yo no entiendo por qué estoy viviendo una mierda, por qué no estoy tranquilo porque yo tampoco lo entiendo", lamenta el joven. Su vídeo rescatando a una mujer se hizo viral en las redes sociales. Mansour la cogió en brazos y la salvó de morir ahogada durante la DANA.

"La empresa me estaba pagando 120 euros al mes", lamenta Mansour

Mansour recibió una mención de honor por su acto heroico y, en agradecimiento, fue nombrado rey Baltasar en la Cabalgata de Reyes del pasado enero. En aquel entonces le llovían las ofertas laborales pero, lo que parecía una situación idílica, se convirtió en su peor pesadilla.

En Madrid le prometieron casa, trabajo y una buena nómina pero al llegar a la capital se encontró una realidad muy distinta: "La empresa me estaba pagando 120 euros al mes. Yo no puedo estar en la capital malviviendo". Dormía en la calle y decidió volver a Málaga.

Hoy, Ana Medina ha tenido un gesto bonito con él: se ha acercado y le ha llevado comida: "No nos podemos quedar igual ante estas cosas". Mansour no pierde la esperanza y le pide al 2026 una nueva vida.