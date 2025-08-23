Buscan a 15 migrantes en Baleares: 12 saltaron al agua desde una patera cerca de Cabrera

En la patera naufragada cerca de Cabrera viajaban 26 personas, de las cuales 12 saltaron al agua y 14 fueron rescatadas

Salvamento Marítimo y Guardia Civil han desplegado un dispositivo de búsqueda por mar y aire para encontrar a los migrantes

En Baleares buscan a 15 migrantes, de los cuales tres desaparecieron cerca de Mallorca. Otros 12 saltaron al agua desde una patera cuando se encontraban próximos a la isla de Cabrera. En esa misma embarcación iban 14 personas que sí pudieron ser rescatadas, según informa Esther Sosa.

Un total de 12 personas de origen magrebí están en paradero desconocido después de saltar al agua desde una patera en la tarde de este viernes, 22 de agosto, ha señalado Delegación del Gobierno en Baleares.

Dispositivo de búsqueda

La patera fue rescatada a las 18:45 horas en las inmediaciones de Cabrera, a unas 36 millas (58 kilómetros) de la costa suroriental de la isla balear. En ella viajaban un total de 26 personas, según relataron los propios migrantes, de los cuales 12 estarían desaparecidos y 14 fueron rescatados.

Se ha establecido un dispositivo de búsqueda en zona por Servicio Marítimo Guardia Civil (Río Gallego), CUCO y Salvamento Marítimo. Además, interviene en la operación el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo.