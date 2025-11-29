El ataque ha dejado varios incendios en edificios residenciales y a medio millón de sus habitantes sin electricidad

Ocho de los heridos han tenido que ser trasladados al hospital, incluido un niño de 13 años y una mujer que se encuentra en estado de gravedad

Compartir







Tres personas han muerto y más de 20 han resultado heridas, entre ellas un niño de 13 años, en un nuevo ataque de las fuerzas militares rusas contra la capital de Ucrania, Kiev, que ha dejado varios incendios en edificios residenciales y a medio millón de sus habitantes sin electricidad, tal y como informa en el vídeo Lara Escudero.

El nuevo balance ha sido proporcionado por el ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiha, quien ha hablado de una "noche difícil" en todo el país, objetivo de un nuevo ataque aéreo masivo de Rusia, que ha comprendido "decenas de misiles balísticos y de crucero", así como más de 500 drones.

El alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, ha confirmado el fallecimiento de un persona y el número de heridos en un "masivo ataque enemigo" que también ha complicado el suministro de agua al reducir la presión de su abastecimiento.

"Las operaciones de rescate de emergencia y la eliminación de las consecuencias del ataque enemigo continúan en todos los lugares. El ataque conjunto contra la capital continúa. ¡No abandonen los refugios hasta que se dé la alarma!", ha informado el jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkachenko, en un mensaje emitido a través de Telegram.

PUEDE INTERESARTE La segunda noche de Ábalos y Koldo en Soto del Real: cómo se organiza la vida en el centro penitenciario

Un niño de 13 años, entre los heridos

Las alarmas han comenzado a sonar a primera hora de la madrugada cuando varios misiles han caído sobre zonas residenciales de Kiev y las autoridades ucranianas han instado a la población a permanecer en sitios seguros y no salir a la calle.

En el distrito de Sviatoshinski, un hombre ha sido alcanzado por el ataque ruso y ha fallecido. Varios edificios del distrito han resultado dañados por misiles y drones, lo que ha provocado incendios, fachadas destruidas y el derrumbe de escombros sobre zonas de paso.

Al menos ocho de los 15 heridos han tenido que ser trasladados al hospital, incluido el niño de 13 años y una mujer que se encuentra en estado de gravedad, mientras que el resto han podido ser atendidos por los servicios de emergencia en el lugar.

La zona oeste de Kiev se ha quedado sin electricidad debido a los bombardeos y, por el momento, los técnicos continúan trabajando para restablecer el suministro.

"Según la Fuerza Aérea, hay misiles de crucero enemigos en el espacio aéreo del país. Además, se registró el despegue de un MiG-31K con el misil aerobalístico Kinzhal. La amenaza de drones enemigos también persiste en Kiev", ha confirmado Tkachenko.

Esta nueva ofensiva de Rusia sobre la capital ucraniana ha tenido lugar poco después de la dimisión del jefe de la oficina presidencial, Andri Yermak, mano derecha del presidente del país, Volodimir Zelenski, tras una serie de registros en su domicilio por parte las agencias anticorrupción en el marco de la crisis en Kiev por una investigación a gran escala sobre corrupción.

Sibiha ha dedicado parte de su mensaje a criticar al primer ministro de Hungría y aliado de Putin, Viktor Orbán, a quien ha acusado de funcionar como una marioneta de Rusia porque Moscú emplea sus visitas como coartada diplomática mientras sigue atacando a Ucrania.

"También es notable cómo Putin volvió a utilizar a Viktor Orbán como cómplice de su terrorismo. En 2024, la visita de Orbán a Moscú fue seguida por el terrible ataque ruso contra el hospital infantil Okhmatdyt de Ucrania. Esta vez, un ataque masivo ruso contra la capital ucraniana justo después de la visita de Orbán y palabras vacías sobre la 'paz'. Putin simplemente está utilizando a estos políticos como actores de su sangriento espectáculo", ha lamentado el ministro.

Dos personas heridas en Rusia

En la región de Volgogrado (Rusia), dos personas han resultado heridas como consecuencia del ataque de un dron del Ejército de Ucrania que también ha producido daños en un almacén de productos de construcción y varios edificios residenciales. Ninguno de los dos heridos ha requerido de asistencia hospitalaria, según ha declarado el gobernador de la región de Volgogrado, Andrei Bocharov, en su canal de Telegram.

Por otra parte, el Ministerio de Defensa de Rusia ha informado de la destrucción de 108 drones ucranianos durante este noche, en su mayoría en las regiones de Belgorod (26), Rostov (20) y Crimea (19).

El resto de aparatos militares no tripulados han sido interceptados en Riazán (11), Krasnodar (11), Voronezh (5), Lipetsk (4), Volgogrado (6) y Kursk (3). Mientras que en Astracán, Kalmykia y Mar de Azov las fuerzas rusas han derribado uno en cada región.