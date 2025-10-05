Husni Abdel Wahed, embajador palestino en España: "El plan de Trump se ha hecho a medida de Israel"

El embajador palestino en España urge a detener el genocidio y recuerda que ambos pueblos están condenados a coexistir

Israel obvia la petición de Donald Trump y sigue con sus bombardeos sobre Gaza: más de 70 muertos, muchos de ellos niños

Ante las negociaciones que van a empezar este lunes en Egipto entre Israel y Hamás, con el plan de Donald Trump de fondo, el embajador palestino en España, Husni Abdel Wahed, nos ha recibido en su casa para recalcar que, ante todo, hay que acabar con la masacre de su pueblo y detener la hambruna permitiendo la llegada masiva de la ayuda humanitaria.

Husni Abdel Wahed critica el plan del presidente estadounidense por servir únicamente, sostiene, a los intereses de Israel y no contar con los palestinos. Cree que deja negro sobre blanco imposiciones claras a Hamás, pero es difuso a la hora de marcar las líneas de actuación del Gobierno israelí.

Afirma, además, que al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no le importan ni los rehenes ni el resto de los seres humanos afectados por esta guerra, y que su objetivo es recuperar las fronteras de una gran Israel a costa de quien sea.

El diplomático, representante de la Autoridad Nacional Palestina en España hasta que el Gobierno de Pedro Sánchez reconoció el Estado palestino a finales del pasado mes de mayo, resta peso a Hamás.

Apunta que, según los mismos datos aportados por Tel Aviv, la mayor parte de sus miembros han muerto durante la respuesta bélica de Israel al ataque del 7 de octubre de 2023.

Abdel Wahed insiste en que la única solución viable para la paz es la fórmula de los dos estados y recuerda que palestinos e israelíes están condenados a coexistir "y deben hacerlo de la mejor manera posible".