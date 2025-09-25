La parada de la escalera mecánica en el edificio de la ONU es una de las quejas del mandatario

El discurso del rey Felipe VI frente al de Trump en la ONU: el monarca se muestra muy crítico con Israel

La ONU investiga ya los fallos técnicos durante la intervención del presidente estadounidense en la Asamblea General. Lo hace después de que el mandatario Donald Trump denunciase que las incidencias en las escaleras mecánicas, el teleprompter y el micrófono formaran parte de un supuesto triple sabotaje, según informa Ana Lorenzo.

"Ayer (este martes) ocurrió una verdadera desgracia en Naciones Unidas. ¡No uno, ni dos, sino tres sucesos siniestros!", dijo Trump en su red social Truth Social. "Esto no fue una coincidencia, fue un triple sabotaje en la ONU", añadió sobre la cumbre celebrada en Nueva York.

"No me extraña que Naciones Unidas no haya podido cumplir con la función para la que fue creada", según Trump

No empezó con buen pie pero, lejos de parecerle una anécdota, Trump califica ahora de sabotaje la parada de la escalera mecánica en el edificio de la ONU. "Se detuvo de golpe. Se paró en seco. Es increíble que Melania y yo no nos cayéramos de bruces sobre los bordes afilados de esos escalones de acero", señala.

"De no ser porque nos agarrábamos firmemente al pasamanos, habría sido un desastre", espeta. Indignado en su red social, dice que los que lo hicieron deberían ser arrestados. "No me extraña que Naciones Unidas no haya podido cumplir con la función para la que fue creada", concluye. Nada que ver con su irónica primera reacción durante su discurso.

La ONU da las explicaciones sobre el micro y las escaleras

Según la ONU, el primer incidente que ocurrió en la escalera mecánica, sucedió porque un cámara de la Casa Blanca habría activado el sistema de seguridad al ponerse de espaldas. Pero Trump denuncia un triple sabotaje en referencia a otros incidentes técnicos durante su comparecencia en la ONU. Con el segundo, el fallo del teleprompter que no funcionó durante 15 minutos, fuentes de la ONU afirman que era un equipo estadounidense quien lo hacía.

La tercera queja de Trump, el sonido. El presidente asegura que sin los auriculares no se oía su discurso. “Le pregunté a Melania qué tal lo hice. Ella respondió 'no pude oír ni una palabra de lo que dijiste'. Esto no fue una coincidencia, fue un triple sabotaje en la ONU, deberían estar avergonzados”, afirma el mandatario. Trump exige que la ONU investigue tres incidentes que califica de siniestros y resalta que el servicio secreto estadounidense ya lo está haciendo.