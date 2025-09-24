Donald Trump atacó a la ONU y calificó como engaño el cambio climático

Los momentos más simbólicos de Donald Trump durante la Asamblea de la ONU celebrada en Nueva York

Donald Trump atacó a la ONU, calificó como engaño el cambio climático y volvió a criminalizar la inmigración durante su discurso distópico. Según informa Carlota Núñez, el presidente estadounidense dejó varios 'hits' en el discurso que hizo en la asamblea de la ONU. Una intervención que demuestra, una vez más, cómo es Trump en estado puro.

Trump no desaprovecha la oportunidad de soltar frases que, como poco, dan mucho de qué hablar. El presidente estadounidense deja huella en sus discursos. Y no en el buen sentido. Sus polémicas más destacadas van desde relacionar el paracetamol con el autismo hasta aconsejar beber lejía en plena pandemia.

Las ocho frases más polémicas de Donald Trump en la ONU

El presidente estadounidense deja ocho frases que se unirán a los 'hits' que describen su mandato.

“En solo 7 meses he terminado siete guerras interminables”

“ Me merezco el Nobel de la Paz ”

” “La ONU patrocina la invasión de Occidente”

“En Londres se va a imponer la Sharía”

“Las energías renovables son una estafa”

“ Los ecologistas quieren matar a las vacas ”

” “El cambio climático es el mayor timo del mundo”

“Trump siempre tiene razón”

Trump cambia su postura con respecto a la guerra en Ucrania

Después de su eterno discurso, en el que se pasó bastante de tiempo, Trump quiso pronunciarse sobre la guerra de Ucrania. Unas palabras que sí han sido aplaudidas por la ONU. El presidente estadounidense afirma que Ucrania está en condiciones de ganarle la guerra a Ucrania.

"Con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular de la OTAN, (recuperar) las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra es una opción viable. ¿Por qué no? Rusia lleva tres años y medio luchando sin rumbo en una guerra que una auténtica potencia militar debería haber ganado en menos de una semana", resalta en su red social Truth Social. "Ucrania podría recuperar su país en su forma original y, quién sabe, quizás ir incluso más allá", añade. Una postura que, en medio de esa búsqueda de un alto el fuego, no ha gustado nada al Gobierno de Vladímir Putin.