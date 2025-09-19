Fuentecilla recalca que el Congreso está en manos de republicanos que no se atreven a ir en contra de Trump

Jimmy Kimmel, la última víctima de Trump: cancelan su programa por un comentario sobre el asesinato de Charlie Kirk

En Estados Unidos se están tensando las costuras constitucionales para que asistamos a una deriva autoritaria del país. Según informa el subdirector de Noticias Cuatro, José Luis Fuentecilla, Donald Trump “gobierna a base de decretos y toma medidas extraordinarias apelando al supuesto riesgo que corre el país”.

“Llena las calles de agentes antiinmigración enmascarados, saca al ejército a patrullar en Washington, purga la administración de aquellos que considera enemigos, amenaza con perseguir a sus rivales políticos e intimida a universidades, grandes bufetes de abogados y medios de comunicación con cuantiosas demandas, con retiradas de fondos o con echarles el Gobierno encima si no hacen lo que él quiere”, destaca el subdirector de Noticias Cuatro.

¿Nadie va a frenar a Trump?

José Luis Fuentecilla recalca que el Congreso “está en manos de republicanos que no se atreven a ir al baño sin pedirle permiso”. El Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, “le está dejando hacer y la oposición demócrata carece de liderazgo y de estrategia”.

Pero esta deriva autoritaria, de momento, no le penaliza. El subdirector de Noticias Cuatro recalca que “las personas que lo votaron admiran su liderazgo fuerte, sus medidas contra el crimen o la inmigración irregular”. “La mayoría no va a llorar por lo que ocurra a universidades de élite que nunca podrán pagarse ni van a defender medios de comunicación que consideran sesgados hacia los progres”, sentencia el periodista.

Y Fuentecilla concluye: “La ofensiva de Trump contra la libertad de expresión, de los que no piensan como él, está resultando alarmante e increíble en el país que tenía la libertad de expresión en lo más alto. Ya lo advirtió el cómico Jon Stewart hace tres años al recibir un premio. Le escuchaba, entre otros, el purgado Jimmy Kimmel. Parece premonitorio”.