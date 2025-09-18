Trump ha señalado ya a otros dos presentadores de programas nocturnos críticos con él

El humorista Jimmy Kimmel es la última víctima de Donald Trump en su guerra contra los medios críticos. Su programa, que llevaba 22 años liderando las noches de la ABC, termina de forma abrupta. Según informa Sara Canals y Cristina Herráez, todo ha sido por bromear sobre la reacción del presidente estadounidense tras el asesinato de Charlie Kirk y también por ironizar sobre el movimiento MAGA, el trumpismo y el rédito político que podrían estar cosechando a raíz de este asesinato.

Son comentarios que han indignado profundamente a Trump, a la Casa Blanca y a la comisión que regula los medios de este país, un órgano a priori independiente. Así que hoy, tanto demócratas como el mundo de Hollywood. denuncian que esto es un acto de censura y una capitulación más por parte del mundo del entretenimiento hacia el presidente Trump.

Kimmel hizo un comentario sobre el asesinato de Charlie Kirk

Un día después de posar feliz en la alfombra roja de los Emmy, Jimmy Kimmel criticó en su programa a los seguidores de Trump por intentar sacar provecho político del asesinato de Charlie Kirk. Y se rio de la respuesta del presidente cuando un reportero le preguntó por cómo se encontraba tras el asesinato del activista.

“Muy bien”, dijo Trump y, acto seguido, habló orgulloso del gran salón de baile que se está construyendo en la Casa Blanca. "Así es como un niño de cuatro años llora la pérdida de un pez dorado", ironizó el presentador de la ABC. Dos días después, y tras fuertes presiones gubernamentales, la cadena propiedad de Disney ha anunciado la cancelación del programa de Jimmy Kimmel, lo que ha suscitado las críticas de demócratas y ciudadanos que lo consideran un ataque contra la libertad de expresión.

Trump califica a Seth Meyers y Jimmy Fallon como perdedores totales

La libertad de expresión es un ejercicio cada vez más difícil con un Trump que ha señalado abiertamente a medios y a opositores. El magnate no trata muy bien a los reporteros que le preguntan por sus negocios privados. “¿De dónde eres?”, le preguntó a un periodista. “Soy del Australian Broadcasting Corporation”, le respondió. “Estás perjudicando a Australia, estás perjudicando mucho a Australia ahora mismo y quieren llevarse bien conmigo ¿Sabes que tu líder vendrá a verme muy pronto? Les voy a hablar de ti, de tu tono”, le subrayó.

A continuación, el mandatario le ordenó callarse y le dio la palabra a otro periodista. Hoy, tras celebrar la cancelación del show de Jimmy Kimmel, Trump ha señalado ya a otros dos presentadores de programas nocturnos críticos con él, Seth Meyers y Jimmy Fallon, a quienes ahora califica de perdedores totales.