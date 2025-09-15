Las autoridades se centran ahora en los motivos que le llevaron a acabar con la vida del activista

La viuda de Charlie Kirk lanza una advertencia: "No tienen idea de lo que acaban de desatar en todo este país"

UtahLas autoridades han encontrado restos de ADN y mensajes que señalan a Tyler Robinson por el asesinato de Charlie Kirk. Según el director del FBI, Kash Patel, Tyler Robinson dejó una nota y envió también un mensaje antes del crimen asegurando que si tenía la oportunidad de eliminar al activista, que iba a hacerlo, según informa Sara Canals y Beatriz Palomar.

Ahora, buscan cómplices e investigan las organizaciones de izquierda del Estado de Utah para ver si pudieron influenciarle en este asesinato. Mientras tanto, el trumpismo continúa llorando la muerte de Charlie Kirk. Y prueba de ello son las dos pantallas, en la sala de prensa de la Casa Blanca, donde se ha retransmitido el podcast de Charlie Kirk que hoy ha presentado de forma honorífica el vicepresidente J.D Dance.

Las autoridades se centran en averiguar los motivos del ataque

El FBI sigue reuniendo pruebas contra Tyler Robinson. Su director, Kash Patel, ha confirmado en una entrevista en 'Fox News' que el ADN en la toalla que envolvía el rifle de caza coincide con el principal sospechoso. Robinson, de 22 años, comparecerá mañana ante el juez para la lectura formal de los cargos por el asesinato de Charlie Kirk. Desde el viernes está detenido en esta cárcel de Utah.

Las autoridades se centran en los motivos que le llevaron a acabar con la vida del activista proTrump. Investigan su actividad en Internet, donde pudo radicalizarse, y una nota que escribió antes de cometer el crimen. El presidente Donald Trump sigue señalando a la izquierda.

Indagan en la relación sentimental que parecía tener con una joven trans

“El problema está en la izquierda. Son los agitadores, la escoria que habla tan mal de nuestro país y que quema banderas estadounidenses por todas partes”, recalca. El magnate añade que están investigando a personas de esa ideología para saber si influenciaron al sospechoso.

También indagan en la relación sentimental que parece que tenía con una joven trans con la que compartía piso. El fiscal general de Utah, Derek Brown, todavía no ha confirmado si las autoridades solicitarán la pena de muerte. El viernes ya declaró que esa opción está encima de la mesa.